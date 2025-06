In dieser Saison stiegen die peruanischen Granatapfelexporte bisher in der Menge um 36 % und im Wert um 34 % auf 40.780 Tonnen im Wert von 112 Millionen USD im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum an, berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Dies geht aus Zahlen von Sunat hervor, die zeigen, dass der Durchschnittspreis für Granatäpfel aus Peru in dem analysierten Zeitraum dieses...

