GBP/USD konsolidiert sich am Dienstag in einer engen Spanne bei gemischten fundamentalen Hinweisen.Wetten auf eine Zinssenkung der BoE untergraben das GBP und begrenzen den Aufwärtstrend bei einem moderaten USD-Anstieg.Dovishe Erwartungen an die Fed halten die USD-Bullen in der Defensive und unterstützen den Major.Händler scheinen auch vor den entscheidenden ...

