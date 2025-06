Deutsche Autobauer verlieren im internationalen Vergleich bei der Elektromobilität zunehmend an Boden. Das zeigt der aktuelle Bericht ("Global Automaker Rating") des internationalen Umweltforschungsverbunds ICCT. In früheren Jahren lagen BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen in den vorderen Rängen. Inzwischen werden sie jedoch von Wettbewerbern aus China überholt.BMW fällt von Platz drei auf Rang fünf zurück, Mercedes-Benz rutscht von vier auf sieben ab. Volkswagen, vor zwei Jahren noch auf Platz fünf, ...

