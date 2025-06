The following instruments on XETRA do have their first trading 17.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.06.2025Aktien1 CA65346B1013 Nexcel Metals Corp.2 US31572Q8814 FibroGen Inc.3 US34986A1043 Forward Air Corp.4 US75382E2081 Rapt Therapeutics Inc.5 US81728A2078 Sensei Biotherapeutics Inc.Anleihen/ETF1 ES0201001197 Ayuntamiento de Madrid2 BE0390226927 bpost S.A.3 FR0014010JY4 SFIL S.A.4 XS3086867440 ELM B.V.5 XS3091679962 Selecta Group B.V.6 XS3095384809 SSE PLC7 NO0013515759 BOS GmbH & Co. KG8 XS3099011853 Equitable Bank9 US29786AAP12 Etsy Inc.10 US337932AU11 FirstEnergy Corp.11 US337932AS64 FirstEnergy Corp.12 XS3091296288 FMO13 US91282CNH06 United States of America14 FR0014010IV2 Orange S.A.15 XS3095397454 SSE PLC16 DE000DJ9AV61 DZ BANK AG17 IE0008JXFQK8 HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF18 IE000ZURGSV2 HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF19 IE000KL4O2Z8 HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETF20 LU1852211645 UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF