Am Montag hat sich der DAX nach sechs Verlusttagen in Folge wieder etwas erholen können. Er ging mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 23.699,12 Zählern aus dem Handel. Allerdings dürfte es am heutigen Dienstag bereits wieder abwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen 0,9 Prozent tiefer auf 23.495 Punkte.Für neue Unsicherheit sorgt US-Präsident Donald Trump. Er hat am Montag den G7-Gipfel in Kanada mit dem Hinweis auf die Lage im Nahen Osten vorzeitig verlassen. ...

