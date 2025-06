USD/CAD konsolidiert sich um 1,3575, während die Investoren auf die Geldpolitik der Fed warten.Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch stabil hält.US-Präsident Trump und Kanadas Carney streben an, innerhalb von 30 Tagen ein Handelsabkommen zu erreichen.Das Paar USD/CAD schwankt während der frühen europäischen Handelsstunde am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...