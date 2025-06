© Foto: OpenAI - DALLE

Digital Turbine überrascht mit starken Zahlen: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen, die Aktie zieht an. Ist der Werbeplattform-Spezialist zurück auf Wachstumskurs?Digital Turbine hat im Schlussquartal seines Geschäftsjahres 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen. Das US-Unternehmen meldete einen Gewinn je Aktie von 0,10 US-Dollar und lag damit mehr als doppelt so hoch wie die Prognose der Analysten von 0,04 US-Dollar. Auch der Umsatz übertraf mit 119,2 Millionen US-Dollar die Prognose von 116,2 Millionen US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung: Im regulären Handel an der Nasdaq stieg der Kurs um 2,78 Prozent, nachbörslich legte das Papier nochmals um 7,07 Prozent …