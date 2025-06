USD/CHF fällt in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag auf etwa 0,8135. Der anhaltende Konflikt zwischen Israel und dem Iran verstärkt die Zuflüsse in sichere Häfen, was dem Schweizer Franken zugutekommt.Händler warten am Dienstag auf die US-Einzelhandelsumsätze für Mai vor der Zinsentscheidung der Fed. Das Paar USD/CHF schwächt sich während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...