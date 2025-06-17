DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FORWARD AIR CORP. O.N. FA20 US34986A1043 BAW/UFN
RAPT THERAP.INC. NEW O.N. 0RA0 US75382E2081 BAW/UFN
SENSEI BIOTHERAPEUT. O.N. 4070 US81728A2078 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FORWARD AIR CORP. O.N. FA20 US34986A1043 BAW/UFN
RAPT THERAP.INC. NEW O.N. 0RA0 US75382E2081 BAW/UFN
SENSEI BIOTHERAPEUT. O.N. 4070 US81728A2078 BAW/UFN
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