NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Basiskonsumgüterbereich seien die Bierbrauer sein bevorzugter Untersektor, schrieb James Edwardes Jones in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Er favorisiert AB Inbev vor den ebenfalls mit "Outperform" eingestuften Carlsberg und Heineken. Die Bierbrauer profitierten von einer hohen Marktkonzentration, was das Risiko eines disruptiven Wettbewerbs verringere. AB Inbev sei vor allem wegen der breiten geografischen Aufstellung gut positioniert, um von steigenden Volumina zu profitieren. Dies spiegelten die Bewertungen nicht wider./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025





ISIN: BE0974293251

