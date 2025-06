Zürich - An der Schweizer Aktienbörse geht es am Dienstag weiter bergab. Dabei fällt der Leitindex SMI gar unter die psychologisch wichtige Marke von 12'000 Punkten. Grund dafür sind Sorgen, dass die Lage im Nahen Osten weiter eskalieren könnte. Daher neigten die Anleger zu Abgaben, heisst es am Markt. Auslöser neuer Verunsicherung war die überraschende Abreise von US-Präsident Donald Trump vom G7-Gipfel in Kanada. Das Weisse Haus begründete dies ...

