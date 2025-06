Blatten VS - Der Bergsturz in Blatten VS und die daraus resultierenden Überschwemmungen haben Schäden in Höhe von 320 Millionen Franken verursacht. Davon entfallen rund 260 Millionen Franken auf Schäden an Gebäuden und Hausrat, wie die Schweizer Privatversicherer schätzten. In den meisten Fällen sei es dabei zu Totalschäden, die entweder direkt durch den Felssturz oder durch die nachfolgenden Überschwemmungen verursacht wurden, wie der Schweizerische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...