Laut einer aktuellen Studie von SMC Research habe die Beta Systems Software AG im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres ihr operatives Ergebnis erwartungsgemäß sehr deutlich verbessert. Die Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski bleibt damit unverändert auf "Buy". Da das Unternehmen nach Vollzug der Verschmelzung auf den Großaktionär Sparta AG in diesem aufgegangen sei, beziehe sich das Urteil und das Kursziel von 32,00 Euro nun auf das Wertpapier mit der ISIN DE000A0NK3W4.

Beta Systems habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr den Umsatz um 10 Prozent auf 41,4 Mio. Euro gesteigert und auf dieser Basis das operative Ergebnis sehr deutlich verbessert. Das EBITDA habe um 77 Prozent auf 6,1 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einer Marge von 14,7 Prozent, zugelegt, während das EBIT auf 3,2 Mio. Euro sogar mehr als verfünffacht worden sei. Lediglich beim Nettoergebnis, das im Vorjahr von dem hohen Ertrag aus dem Verkauf der Tochter PROXESS profitiert hatte, sei Beta Systems im ersten Halbjahr mit 1,4 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau (2,0 Mio. Euro) geblieben.

Hinter dem Wachstum stehe vor allem ein gutes Geschäft mit den DCI-Bestandskunden, deren - turnusmäßige - Vertragsverlängerungen für deutlich erhöhte Lizenzerlöse gesorgt haben. Zufrieden zeige sich Beta Systems aber auch mit der Entwicklung des Geschäfts rund um die neue Software ANOW!, dessen Lizenzbeitrag um 74 Prozent habe gesteigert werden können. Demgegenüber habe sich im Dienstleistungsgeschäft der polnischen Tochter Codelab die Schwäche des letzten Jahres fortgesetzt, was maßgeblich für einen Rückgang der Serviceerlöse verantwortlich gewesen sei.

Allerdings verspüre Beta Systems hier nach eigenen Angaben seit April eine Belebung. Dies und die gute Dynamik in den genannten Bereichen haben das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) in voller Breite (Umsatz: 80 bis 90 Mio. Euro, EBITDA: 10 bis 15 Mio. Euro) bestätigen lassen. Auch die Analysten haben ihre Schätzungen weitgehend unverändert gelassen, ergebnisseitig haben sie sie wegen der geringen Dynamik des Personalaufwands sogar leicht angehoben.

Dadurch habe sich der von ihnen ermittelte faire Wert des Eigenkapitals leicht auf 201,1 Mio. Euro erhöht. Bezogen auf die alten Aktien (ISIN DE000A2BPP88) entspreche das 43,55 Euro. Da aber mit der gestrigen Eintragung ins Handelsregister die Verschmelzung auf den Großaktionär Sparta AG, die gleichzeitig in Beta Systems Software AG umfirmiert worden sei, rechtlich vollzogen worden sei, stellen die Analysten ihr Kursziel ab sofort auf die neue Beta Systems Software AG (bisher: Sparta AG, ISIN DE000A0NK3W4) um. Bei 6,28 Mio. Aktien entspreche das Kursziel damit 32,00 Euro. Die börsentechnische Umstellung, in deren Rahmen die alten Beta-Aktien in Aktien der ehemaligen Sparta AG umgetauscht werden, solle zeitnah nachvollzogen werden.

Da sich durch die Verschmelzung nichts an der Aufstellung und Strategie von Beta Systems ändere, sehen die Analysten weiterhin ein rundum überzeugendes Bild mit einem hochprofitablen und Cashflow-starken Geschäft, einer gesunden Bilanz, einem bewährten und erfahrenen Management und vor allem mit guten Wachstumschancen. Nach ihrer Einschätzung spiegeln sich diese Attribute in der aktuellen Börsenbewertung nicht adäquat wider, weswegen sie das bisherige Urteil "Buy" bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.06.2025 um 9:55 Uhr)

