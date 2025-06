© Foto: Blondet Eliot/ABACA - abaca

Heimspiel für Airbus: Bei der Luftfahrtmesse in Paris zieht der deutsch-französische Flugzeugbauer gleich mehrere Milliardenaufträge an Land. Analysten sehen die Aktie jetzt auf Kurs für eine Mega-Rallye.Pünktlich zum Auftakt der Pariser Luftfahrtausstellung setzte der Airbus mehrere Ausrufezeichen. In den ersten Stunden sicherte sich der europäische Flugzeugbauer Aufträge im Wert von insgesamt 17 Milliarden US-Dollar, darunter auch Bestellungen von der saudi-arabischen AviLease und der neuen Fluggesellschaft Riyadh Air, die Airbus insgesamt 127 Maschinen abnahm. Hinzu kommt ein historischen Deal über 40 A220-Flugzeuge mit der staatlichen polnischen Fluggesellschaft LOT. Der Auftrag ist …