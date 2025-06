Der Goldpreis fehlt es an fester intraday-Richtung, während Händler gespannt auf die entscheidende FOMC-Entscheidung warten.Wetten auf eine Zinssenkung der Fed halten die USD-Bullen in der Defensive und verleihen dem XAU/USD-Paar Unterstützung.Geopolitische Risiken kommen dem Rohstoff ebenfalls zugute, bevor die Fed-Sitzung am Dienstag beginnt. Der ...

