Neuenegg - Die Wander AG ernennt Marco Zanchi per 19. August 2025 zum neuen CEO. Marco Zanchi folgt auf die interimistische Co-Geschäftsleitung, die Christina Kieni Römer, Marketing Director und Stefan Stucki, Finance & IT Director, übernommen haben. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Lebensmittel- und FMCG-Branche bringe Marco Zanchi umfangreiche Expertise in Markenführung, strategischem Management und internationaler Unternehmensführung mit, schreibt ...

