© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

SoftBank hat T-Mobile-Aktien für 4,8 Milliarden US-Dollar verkauft, um eine KI-Offensive zu finanzieren. Anleger der Deutschen Telekom reagieren nervös auf mögliche Folgen für den deutschen Großaktionär.Die Deutsche Telekom gerät erneut in den Fokus der Anleger: Nach einer kurzen Erholung am Vortag deuten die Kurse am Dienstag auf neue Verluste hin. Grund dafür ist ein milliardenschwerer Anteilsverkauf durch SoftBank an der Telekom-Tochter T-Mobile US. Der japanische Tech-Investor veräußerte rund 21,5 Millionen T-Mobile-Aktien im Gesamtwert von 4,8 Milliarden US-Dollar, um seine ambitionierten Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz zu finanzieren. Wie aus den Transaktionsdetails …