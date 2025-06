LONDON (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) verlängert sein Sparprogramm um weitere zwei Jahre. Bis 2027 sollen insgesamt 1,05 Milliarden Euro dauerhaft eingespart werden, das seien 300 Millionen mehr als bisher bis Ende 2025 geplant, teilte der Dax-Konzern am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttages in London mit. Auf der Veranstaltung will Konzernchefin Helen Giza ihre neue Strategie präsentieren. Diese habe zum Ziel, "sowohl branchenführende Behandlungsergebnisse als auch Margen mit einem über dem Markt liegenden Wachstum zu erzielen", sagte die Managerin laut Mitteilung. So will FMC bis 2030 eine operative Marge im mittleren Zehnerprozentbereich erreichen. 2024 hatte diese bei gut 9 Prozent gelegen.

Zugleich seien jährliche Investitionen in das Kerngeschäft in Höhe von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro geplant, die auch in Innovationen fließen sollen. Obendrein soll der Verschuldungsgrad noch stärker gesenkt werden. Und auch die Aktionäre sollen profitieren: Giza peilt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Gewinns an, zudem sieht sie die "Möglichkeit zu regelmäßigen Aktienrückkäufen". Bereits 2025 will FMC mit einem ersten Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro beginnen. Geplant sei der Rückkauf in mehreren Tranchen ab dem zweiten Halbjahr in einem Gesamtzeitraum von zwei Jahren, hieß es./tav/stk