Mannheim - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind in der Umfrage vom Juni 2025 erneut spürbar angestiegen. Sie liegen mit +47,5 Punkten um 22,3 Punkte über dem Vormonatswert, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit.



"Das Stimmungsbild hellt sich weiter auf", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse. "Im Juni 2025 erfährt der ZEW-Index erneut eine spürbare Verbesserung." Dazu beigetragen hätten die zuletzt gestiegenen Investitionen und die Konsumnachfrage. Auch scheine sich die Einschätzung zu bekräftigen, dass die angekündigten finanzpolitischen Maßnahmen der neuen Bundesregierung der Wirtschaft positive Impulse geben. "Dies zusammen mit den jüngsten Zinssenkungen der EZB könnte die knapp dreijährige wirtschaftliche Stagnation in der Bundesrepublik zu Ende bringen."



Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage erlebt ebenfalls eine Steigerung. Der Lageindikator für Deutschland steigt um 10,0 Punkte und liegt nun bei -72,0 Punkten. Dies ist der stärkste Anstieg seit April 2023. Jedoch ist dies nach wie vor der niedrigste Wert unter den analysierten Ländern und der Eurozone.



Auch die Erwartungen für die Konjunkturentwicklung in der Eurozone verbessern sich im Juni substanziell. Diese steigen um 23,7 Punkte und liegen aktuell mit +35,3 Punkten deutlich im positiven Bereich. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage in der Währungsunion verbessert sich ebenfalls. Mit minus 30,7 Punkten liegt sie aktuell um plus 11,7 Punkte über dem Vormonatswert.





