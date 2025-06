DJ FMC will mit 5008X-Dialysegerät neuen Therapiestandard in den USA setzen

Von Britta Becks

DOW JONES--Fresenius Medical Care (FMC) knüpft hohe Erwartungen an die flächendeckende Einführung der hochvolumigen Hämodiafiltrationstherapie in den USA. Damit will der Dialysekonzern den neuen Therapiestandard für die Nierenbehandlung in den Vereinigten Staaten setzen. Wie der DAX-Konzern auf seinem Kapitalmarkttag in London mitteilte, will er bis 2030 alle 2008T-Dialysegeräte in seinen eigenen US-Kliniken in den USA durch neue 5008X-Dialysegeräte ersetzen und damit allen geeigneten Dialysepatienten den neuen Behandlungsstandard anbieten können.

Das 5008X-Dialysegeräte ist das erste und bislang einzige von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassene Gerät für Hämodiafiltration. In weiten Teilen Europas, Lateinamerikas und Asiens ist Hämodiafiltration bereits der Behandlungsstandard.

FMC will aus seiner Marktführerschaft in den USA Kapital schlagen. "Die Preisgestaltung für die 5008X-Dialysegeräte soll den innovativen Wert widerspiegeln, den das Unternehmen für Patienten sowie für Care Delivery und externe Dienstleister geschaffen hat", heißt es in der Pressemitteilung.

FMC geht zudem davon aus, dass eine zunehmende Marktdurchdringung mit hochvolumiger Hämodiafiltrationstherapie mit geringeren Sterblichkeitsraten bei den Patienten, höherer Personaleffizienz in den Kliniken, einer optimierten Verwendung von Verbrauchsmaterialien sowie einem potenziell geringeren Medikamentenverbrauch einher gehen wird.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2025 04:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.