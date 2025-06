Im Frauensport hat kaum jemand so viele Anhänger wie die Schweizer Fussballerin und Influencerin Alisha Lehmann. Nun steht die Heim-EM an. Sportlich wäre Lehmann wohl verzichtbar. Aber ist sie das auch fürs Turnier, die TV-Sender und den um Sichtbarkeit kämpfenden Sport? Sagenhafte 16,7 Millionen Follower auf Instagram, dazu zwölf Millionen auf TikTok. In der Welt des Frauenfussballs ist niemand so bekannt wie Alisha Lehmann. Zumindest was ihre Social-Media-Accounts ...

