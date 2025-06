Bielefeld (ots) -- 82 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen in 5G die entscheidende Basis zur Nutzung innovativer Technologien wie KI- 87 Prozent geben an, dass sichere, leistungsfähigere Konnektivität helfen würde, Deutschland als führende Industrienation und Technologie-Leader zu positionieren- Kosten (43 Prozent), technische Komplexität (39 Prozent) und ein Mangel an Fachkräften (36 Prozent) sind jedoch die drei häufigst genannten Hindernisse für die Umsetzung in DeutschlandEricsson (NASDAQ: ERIC) hat die Ergebnisse seines jährlichen Reports "State of Enterprise Connectivity in Europe" veröffentlicht. Die Studie von Censuswide analysiert, wie sich das Konnektivitätsumfeld im vergangenen Jahr verändert hat und befragte 2 500 Technologieentscheider:innen von Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und dem UK dazu, wie sie heute auf mobile Netztechnologien blicken. Ein zentrales Ergebnis: 88 Prozent aller Befragten sind überzeugt, dass veraltete Konnektivität den Nutzen moderner Technologien wie künstlicher Intelligenz erheblich einschränkt - und den Bedarf nach neuen Netzinfrastrukturen unterstreicht.KI und Innovation benötigen moderne KonnektivitätDie Führungskräfte vieler Unternehmen sehen 5G und neue Technologien wie künstliche Intelligenz zunehmend als eng miteinander verbunden. 85 Prozent der Befragten berichten, dass KI zur Optimierung der Netzwerkleistung beiträgt - etwa durch automatisierte Analysen und dadurch, dass weniger manuelle Eingriffe nötig sind. 87 Prozent halten 5G für einen wichtigen Baustein, um Forschung und Entwicklung im eigenen Haus zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Modernisierung der eigenen Infrastruktur für viele Unternehmen an Bedeutung - insbesondere, wenn sie den Mehrwert neuer Technologien vollständig ausschöpfen wollen.Deutschland: Wille zum Wandel - doch strukturelle Hürden bleibenDie Bedeutung moderner Konnektivität rückt in deutschen Unternehmen ebenfalls in den Fokus. 82 Prozent der befragten Entscheider:innen in Deutschland sehen moderne Mobilfunklösungen wie 5G als wichtigen Faktor, um KI erfolgreich am Arbeitsplatz zu nutzen. 87 Prozent gaben an, dass leistungsfähigere, sichere Netzwerke wie 5G ein relevanter Faktor sind, um Deutschland als führende Industrienation zu positionieren. 77 Prozent planen, ihre Konnektivitätsinfrastruktur bereits dieses Jahr zu modernisieren - ein Hinweis auf steigenden Veränderungsdruck und klare Investitionsabsichten.Gleichzeitig bleibt die Umsetzung herausfordernd. 45 Prozent der Unternehmen berichten von gestiegenen Betriebskosten infolge unzuverlässiger Netzverbindungen - zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 27 Prozent verzeichnen durch schlechte Konnektivität sogar direkte Umsatzeinbußen. Zudem fehlt es vielerorts an spezialisierten Fachkräften und damit an Expertise: 36 Prozent nennen fehlende interne Kompetenzen als Hindernis beim Ausbau mobiler Netzwerke, 39 Prozent die Komplexität des physischen Ausbaus.Doch einige Bewegungen auf politischer Ebene geben deutschen Unternehmen Grund zur Hoffnung: 44 Prozent der Befragten bewerten die Gigabit-Strategie der Bundesregierung als angemessen und realistisch, weitere 35 Prozent halten sie für ambitioniert, aber machbar. Ergänzend schaffen gesetzgeberische Maßnahmen wie die Lockerung der Schuldenbremse zusätzliche Spielräume für Infrastrukturinvestitionen. Entscheidend wird nun sein, diese Rahmenbedingungen konsequent zu nutzen - etwa durch gezielte Partnerschaften, den Abbau regulatorischer Hürden und eine praxisnahe Unterstützung beim technologischen Umbau.Den vollständigen Bericht finden Sie hier (https://cradlepoint.com/state-of-connectivity-europe-2025/).ÜBER ERICSSON:Ericssons hochleistungsfähige, programmierbare Netze bieten täglich Konnektivität für Milliarden von Menschen. Seit fast 150 Jahren sind wir Pioniere bei der Entwicklung von Kommunikationstechnologien. Wir bieten mobile Kommunikations- und Konnektivitätslösungen für Dienstanbieter und Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern lassen wir die digitale Welt von morgen Wirklichkeit werden. https://www.ericsson.com/Pressekontakt:Adel & Link Public Relationsericsson-ews@adellink.deJuliana Bromm, Joana Iser da Silva, Anna WegnerOriginal-Content von: Ericsson Enterprise Wireless Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180039/6057247