In einem allgemein schwachen Marktumfeld, geht es mit Aktien aus den Bereichen Wind- und Solarenergie heute deutlich bergab. In den USA führte nämlich ein Gesetzentwurf der Republikaner zu einem regelrechten Kursbeben dieser Titel. Die Aktien von US-Solarenergieunternehmen brachen am Montag im nachbörslichen Handel ein, nachdem die Republikaner, die den Finanzausschuss des US-Senats kontrollieren, Änderungen an Präsident Donald Trumps umfassendem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...