Das erste Werk von Afyren hat die kontinuierliche Produktion erreicht. Man hat dort in den vergangenen Wochen mehrere hundert Tonnen verschiedener Produkte hergestellt. Für das französische Unternehmen ist dies ein wichtiger Schritt. So kann die Kommerzialisierung beschleunigt werden. CEO Nicolas Sordet sagt: "Wir befinden uns nun in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...