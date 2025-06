Dunkle Wolken über der Solar-Branche in den Vereinigten Staaten. Drohende Förderkürzungen, die aus einem von den US-Republikanern im Senat vorgelegter Gesetzentwurf hervorgehen, schicken die Aktien von First Solar, Enphase Energy, SolarEdge und Co am Dienstag auf Talfahrt. Anleger wittern eine Abschwächung der Nachfrage.Wie aus dem Entwurf hervorgeht, sollen Subventionen für Wind- und Solarenergie 2028 und damit früher als für andere Energiequellen abgeschafft werden. Dabei sind Steuergutschriften ...

