MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DAIMLER TRUCK/VOLVO, FMC, FORMYCON, AUTOCDOC, AIB, ELI LILLY, SAFRAN

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:30)

zuletzt +/- % +/- % YTD E-Mini-Future S&P-500 6.008,50 -0,5% -3,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.832,25 -0,5% -0,2% Euro-Stoxx-50 5.287,26 -1,0% +8,1% Stoxx-50 4.493,04 -0,8% +5,0% DAX 23.489,70 -0,9% +18,1% CAC 7.684,02 -0,8% +4,1% SMI 12.047,95 -0,4% +4,7% Nikkei-225 38.536,74 +0,6% -5,2% Hang-Seng-Index 23.980,30 -0,4% +18,9%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,09 70,91 +3,1% 2,18 -1,1% Brent/ICE 74,64 72,5 +3,0% 2,14 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.392,89 3.384,20 +0,3% 8,69 +28,9% Silber 32,08 31,45 +2,0% 0,63 +12,8% Platin 1.094,89 1.081,23 +1,3% 13,66 +23,3% Kupfer 4,82 4,84 -0,4% -0,02 +18,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise ziehen mit der Zuspitzung im israelisch-iranischen Luftkrieg wieder an. Noch gibt es zwar keine konkreten Meldungen über Lieferausfälle als Folge bder Gewalteskalation, die Befürchtung ist aber da, dass Iran beispielsweise die für Öltransporte wichtige Straße von Hormus blockieren könnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahostkrieg dürfte die Wall Street am Dienstag belasten. US-Präsident Donald Trump machte Hoffnungen auf eine Deeskalation zunichte, indem er die Bewohner Teherans zum Verlassen der Stadt aufrief. Zusätzlich angeheizt werden die darauf einsetzenden Spekulationen dadurch, dass Trump wegen des Nahostkriegs den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen hat. Nach eigenem Bekunden ging es ihm bei der schnellen Rückkehr nach Washington nicht um einen Waffenstillstand. Israel meldete unterdessen den Tod des iranischen Oberbefehlshabers Ali Shadmani. Die wachsende Besorgnis über den Fortgang des Nahostkrieges spiegelt auch der Ölpreise wider, der wieder deutlich anzieht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

15:00 DE/MTU Aero Engines AG, Capital Markets Day

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Kontron 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,7% zuvor: 77,7% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Die erneute Zuspitzung im Nahost-Konflikt sorgt am Dienstag an den europäischen Börsen für Verkäufe. "Positiv ist, dass der Bereich um 23.300 bis 23.200 dem Druck weiter Stand hält", so ein Händler mit Blick auf die technische Verfassung des DAX. Die ehemalige technische Widerstandszone sei nun zur Unterstützungszone geworden. Die Bewegungen am Devisen- und am Anleihemarkt fallen gering aus. Auch beim Goldpreis tut sich wenig, eine Flucht in sichere Häfen ist also kaum zu beobachten. Dass US-Präsident Donald Trump die Bewohner Teherans zum Verlassen der Stadt aufgerufen hat, schürt Spekulationen über eine Ausweitung des Konflikts; ebenso, dass er den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen hat - und damit auch ohne neue Handelsabkommen, die aber ohnehin kaum erwartet wurden. Derweil wurde laut israelischen Angaben der Chef der iranischen militärischen Einsatzplanung Ali Shadmani bei einem Angriff getötet. Ein starker Anstieg des ZEW-Konjunkturbarometers geht mehr oder weniger unter. Die Konjunkturerwartungen haben kräftig zugelegt und auch die Lageeinschätzung hat sich auf niedrigem Niveau aufgehellt. Allerdings dürfte sich die militärische Eskalation im Nahen Osten noch kaum in dem Index widerspiegeln, heißt es. Bei den Stoxx-Branchen-Subindizes liegt nur der der Ölwerte im Plus und zwar mit knapp 1 Prozent. Am Ende rangieren Bankaktien, deren Index 1,8 Prozent. Im DAX verlieren Fresenius Medical Care zu ihrem Kapitalmarkttag 5 Prozent. Der Brillenverkäufer Mister Spex hat wegen des hohen Wettbewerbsdrucks seine Prognose gesenkt. Die Aktie verliert 5,3 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1569 +0,0% 1,1564 1,1583 +11,6% EUR/JPY 167,29 -0,0% 167,37 166,88 +2,8% EUR/CHF 0,9398 -0,1% 0,9411 0,9397 +0,3% EUR/GBP 0,8529 +0,2% 0,8515 0,8521 +2,9% USD/JPY 144,59 -0,1% 144,73 144,07 -8,0% GBP/USD 1,3564 -0,1% 1,3579 1,3594 +8,5% USD/CNY 7,1757 +0,0% 7,1729 7,1741 -0,5% USD/CNH 7,1840 +0,0% 7,1813 7,1826 -2,1% AUS/USD 0,6537 +0,2% 0,6526 0,6535 +5,4% Bitcoin/USD 105.577,00 -2,7% 108.558,95 107.631,20 +14,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Eine Flucht in sichere Häfen, zu denen traditionell der Franken, der Yen und der US-Dollar gehören, ist kaum zu erkennen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Nachdem es bereits am Montag zu einer Erholungsbewegung nach den Einbußen am Freitag gekommen war, sorgten die Kursgewinne der Wall Street vom Montag für keine kräftigeren Impulse mehr. Auch die Nachricht, wonach Iran Verhandlungsbereitschaft in Sachen Waffenstillstand und Atomverhandlungen signalisiert haben soll, stützte nicht. Allerdings rief inzwischen auch US-Präsident Trump die Einwohner Teherans auf, die Stadt zu verlassen, was Spekulationen über weitere Angriffe schürte. Die von der Bank of Japan bestätigten Leitzinsen sorgten für keinen Impuls, die war so auch erwartet worden. Für etwas Rückenwind sorgte in Tokio der leichtere Yen. Unter den Einzelwerten waren im Fahrwasser entsprechender Vorgaben der US-Branchentitel Aktien aus dem Technologiesegment wie in Tokio Advantest (+2,4%) und Renesas (+1,8%) oder in Seoul SK Hynix (+0,4%) gesucht. Der japanische Industrieriese Mitsubishi führt derweil laut Informanten Gespräche über den Erwerb von Vermögenswerten des US-Erdgasproduzenten Aethon Energy Management für rund 8 Milliarden Dollar. Der Kurs gab darauf um 1,1 Prozent nach. Softbank Group verteuerten sich um 2,1 Prozent mit einem Bloomberg-Bericht, wonach die Japaner durch einen Verkauf von 21,5 Millionen T-Mobile-US-Aktien bis zu 4,9 Milliarden Dollar einsammeln wollen.

CREDIT

Glassener als die Aktienmärkte reagieren die Kreditmärkte auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Mit den Risikoprämien geht es minimal nach oben. Den nächsten größeren Akzent erwarten Marktteilnehmer von der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DAIMLER TRUCK/VOLVO

Die beiden Nutzfahrzeughersteller kooperieren bei der Entwicklung einer softwarebasierten Fahrzeugplattform. Dafür wurde das Gemeinschaftsunternehmen Coretura AB gegründet.

FMC

hat mit seiner neuen Strategie "FME Reignite" Wertschaffung in den Mittelpunkt gestellt. "Wir planen, überschüssiges Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben, durch eine Dividendenausschüttung in Höhe von 30 bis 40 Prozent sowie der Möglichkeit zu regelmäßigen Aktienrückkäufen", sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza anlässlich des Kapitalmarkttags. FMC macht aus Value-Based Care einen eigenständigen Unternehmensbereich. Damit reiht sich Value-Based Care als drittes operatives Segment neben den bereits bestehenden Segmenten Care Delivery (Dialysedienstleistungen) und Care Enablement (Dialyseprodukte) ein.

FORMYCON

will sich am Anleihemarkt 50 Millionen Euro besorgen, um das eigene Produktportfolio gezielt weiterzuentwickeln. Dazu wird eine unbesicherte 4-jährigen Anleihe platziert.

AUTOCDOC

will beim geplanten Börsengang am 25. Juni eine Bewertung von bis zu 2,4 Milliarden Euro erzielen. Bis zu 7,6 Millionen Aktien werden in einer Spanne von 58 bis 61 Euro zur Zeichnung angeboten.

AIB

befindet sich wieder vollständig in Privatbesitz, nachdem die irische Regierung ihre verbleibenden Anteile für 305 Millionen Euro verkauft hat.

ELI LILLY

führt nach Medieninformationen fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme des US-Gen-Editing-Startups Verve Therapeutics für bis zu 1,3 Milliarden Dollar.

SAFRAN

Die britische Wettbewerbsbehörde hat die Übernahme eines Teils des Geschäftsbereichs des US-Unternehmens Collins Aerospace genehmigt, unter der Auflage, dass Safran bestimmte Bedingungen erfüllt.

