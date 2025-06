ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel auf 43,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die anlässlich des Kapitalmarkttags ausgegeben Ziele lägen wohl über den Erwartungen, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Einziges Haar in der Suppe sei, dass der Dialysespezialist eine konkrete Angabe zum angestrebten Umsatzwachstum schuldig bleibe./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 08:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005785802

