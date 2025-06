Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) sichert allen Deutschen eine Heimreise zu, die Israel wegen des Kriegs mit dem Iran verlassen wollen. "Wir wollen dafür Sorge tragen, dass in der Tat alle, die sich dazu entschließen, auf dem Landwege Israel jetzt zu verlassen und (...) nach Deutschland zurückzukommen, dass das ermöglicht wird", sagte er dem Fernsehsender "Welt".



Die Lage sei gefährlich. Aber: "Für viele wird es sinnvoller sein, zu Hause zu bleiben. Es gibt Schutzräume in Israel, es gibt ein sehr gutes Schutzkonzept. Und wir müssen es einfach jedem selber überlassen, welchen Weg er wählt." Aber für diejenigen, die das Land verlassen können, wolle man entsprechende Hilfe bereitstellen. Das gelinge in guter Kooperation mit Jordanien mit einem ersten Flug, der gut angenommen werde. Wadephul: "Also das, was wir machen können, das tun wir für unsere Landsleute. Und ich muss mich natürlich auch um unser Botschaftspersonal kümmern. Auch da haben wir nicht unerhebliche Sorgen."



Zu Berichten über Unmut unter den ausreisewilligen Deutschen in Israel wegen der schwierigen Anreise nach Amman auf eigene Faust und wegen der Verwaltungsgebühr von 50 Euro sagte der Minister: "Das ist eine kriegerische Situation. Die kann ich jetzt von hier nicht abstellen. Die war auch in der Form nicht vorhersehbar." Man tue das, was die Bundesrepublik Deutschland tun könne für Staatsbürgern, "die natürlich auch schon länger wussten, dass die Situation bedauerlicherweise in der gesamten Region gefährlich ist". Aber man sei an ihrer Seite.





