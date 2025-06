Als führendes Unternehmen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung verbindet Evotec Spitzenforschung, innovative Technologien und strategische Partnerschaften, um die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien zu beschleunigen. Mit einem unerschütterlichen Engagement für die Patienten arbeiten die multidisziplinären Teams von Evotec unermüdlich daran, die drängendsten medizinischen Herausforderungen anzugehen und wissenschaftliches Potenzial in konkrete Lösungen zu verwandeln. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.07.2025 um 10:00 Uhr im Rahmen der Health Care Konferenz einen Online-Roundtable mit Volker Braun, Head of Global IR & ESG der Evotec SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-07-01-10-00/EVT-GR zur Verfügung gestellt.





