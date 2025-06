EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

STEICO SE: Anhebung der Umsatz- und Egebnisprognose für 2025



17.06.2025 / 14:43 CET/CEST

Anhebung der Umsatz- und Egebnisprognose für 2025 Feldkirchen bei München, 17. Juni 2025 - (ISIN DE000A0LR936) - Auf Basis aktueller Geschäftszahlen hat das Direktorium der STEICO SE heute die Umsatz- und Ertragsprognose des STEICO Konzerns für das Gesamtjahr 2025 aktualisiert. Erwartet wird nunmehr ein Umsatz von rund 3% bis 6% oberhalb des Vorjahres (zuvor: plus 3%); dies entspräche einem Umsatz von rund 388 Mio. € bis 399 Mio. €. Das EBIT wird nun in Höhe von rund 29 Mio. € bis 35 Mio. € erwartet (zuvor 27 Mio. € bis 35 Mio. €). Trotz der angespannten Baukonjunktur entwickelt sich die Nachfrage nach STEICO Produkten positiv. Dennoch bestehen weiterhin Unsicherheiten über Entwicklungen im zweiten Halbjahr und der Markt wird durch intensiven Wettbewerb und Überkapazitäten bestimmt. Aus diesem Grund werden die Erwartungen für die EBIT-Entwicklung nicht in gleichem Umfang wie die Umsatz-Erwartung angehoben. Das Management sieht STEICO sehr gut in einem Zukunftsmarkt positioniert und wertet die derzeitige Nachfragebelebung als positives Zeichen, dass der langfristige Wachstumskurs fortgeführt werden kann. Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



