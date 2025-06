Die Einzelhandelsumsätze in den USA fielen im Mai stärker als erwartet. Der USD-Index bleibt in einer engen Tagesrange nahe 98,00. Die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten (USA) sanken im Mai um 0,9% auf 715,4 Mrd. USD, wie das US Census Bureau am Dienstag bekannt gab. Dieser Wert folgte auf den Rückgang von 0,1% (revidiert von +0,1%), ...

