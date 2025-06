DJ MTU hebt Prognose 2025 an und setzt sich Ziele für 2030

DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hebt angesichts starker Nachfrage die Umsatzerwartung und das Ziel für den operativen Gewinn im laufenden Jahr an. Überdies setzt sich der DAX-Konzern erste Ziele für 2030, wie er bei einem Kapitalmarkttag in Paris mitteilte.

Für 2025 rechnet MTU nun mit Umsätzen zwischen 8,6 und 8,8 Milliarden Euro statt wie bisher mit 8,3 bis 8,5 Milliarden. Das bereinigte EBIT soll im niedrigen bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich steigen und nicht nur wie bisher prognostiziert im mittleren Zehner-Prozentbereich. Der unterstellte durchschnittliche Dollarkurs in dieser Prognose bleibt unverändert.

Die Prognose-Erhöhung für das Geschäftsjahr 2025 basiert auf besseren organischen Wachstumsperspektiven im Ersatzteilgeschäft und in der zivilen Instandhaltung sowie auf einem günstigeren Umsatzmix im zivilen Neugeschäft.

"Mit unserem Produktmix profitieren wir sowohl im OEM-Geschäft als auch in der Instandhaltung ziviler Triebwerke von der hohen Nachfrage in unserer Branche", sagt Vorstandschef Lars Wagner am Rande der Paris Air Show.

Bis 2030 will MTU den Umsatz auf 13 bis 14 Milliarden Euro steigern und zielt auf eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 14,5 und 15,5 Prozent ab.

