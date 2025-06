Mit einem Plus von knapp zwei Prozent hat die Aktie von MTU Aero Engines am Dienstag den Xetra-Handel an der Spitzenposition im deutschen Leitindex verlassen. Frischen Rückenwind erhält das Papier des Münchener Triebwerksbauers in Form von höheren Jahreszielen und vielversprechenden Planzahlen für das Jahr 2030.MTU will im laufenden Jahr 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro erlösen, was einer Steigerung von mindestens knapp 15 Prozent entspricht. Erst Ende April hatte das DAX-Unternehmen die Prognose auf ...

