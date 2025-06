Die vietnamesische Billigfluggesellschaft VietjetAir, Ende 2007 gegründet, will weiter expandieren. Auf der Paris Air Show in Le Bourget unterschrieb man am Dienstag bei Airbus einen Großauftrag über 100 Passagierflugzeuge vom Typ A321neo. Ein anderer Billigflieger gibt jedoch in wenigen Wochen auf. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am zweiten Tag der Paris Air Show einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Die vietnamesische Fluggesellschaft VietjetAir unterzeichnete am Dienstag in Le Bourget ...

