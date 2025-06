HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleitern kehre zu Wachstum zurück, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bei den freien Barmitteln aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) zeichne sich eine Kehrtwende zum Positiven ab./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005677108

© 2025 dpa-AFX-Analyser