Walor North America Inc. hat die TSM Corporation von HCI Equity Partners und Minderheitsaktionären übernommen Führender US-amerikanischer Hersteller von präzisionsgefertigten Komponenten und Baugruppen mit hohem Mehrwert für die Automobilindustrie

Add-on-Akquisition für FerrAl United zur Stärkung der Präsenz im Bereich Automotive & Mobility auf dem nordamerikanischen Markt

Rund USD 120 Mio. Umsatz im Jahr 2024 München, 17. Juni 2025 - Walor North America Inc., Teil der FerrAl United Group und letztlich im Besitz der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ), hat eine Vereinbarung zur Übernahme der TSM Corporation ("TSM"), einem führenden US-amerikanischen Hersteller von präzisionsgefertigten Komponenten und Baugruppen mit hohem Mehrwert, von der Private-Equity-Gesellschaft HCI Equity Partners und anderen Minderheitsaktionären unterzeichnet. Die geplante gleichzeitige Unterzeichnung und der Abschluss der Transaktion werden das Segment Automotive & Mobility von Mutares und dessen Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt stärken. TSM hat seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan, und verfügt über eine weitere Produktionsstätte in Ramos Arizpe, Mexiko. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung komplexer Stahl- und Aluminiumkomponenten mit engen Toleranzen für eine Vielzahl von Anwendungen spezialisiert. Zu seinem Portfolio zählen Fahrwerks- und Aufhängungskomponenten, Abschlepphaken sowie Motor- und Antriebsstrangteile für namhafte OEMs und Tier-1-Zulieferer der Automobilindustrie. Mit rund 240 Mitarbeitenden - davon 185 in den USA und 55 in Mexiko - erwirtschaftete TSM im Jahr 2024 einen Umsatz von rund USD 120 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 10 %. Die Übernahme von TSM stärkt die Präsenz von Mutares in Nordamerika weiter und unterstützt die strategische Ausrichtung von FerrAl United, seine Kunden weltweit zu unterstützen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem internationalen Wachstumskurs von Mutares und unterstreicht das Engagement der Gruppe, eine diversifizierte Präsenz von operativ ausgerichteten Unternehmen aufzubauen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Nach der Eröffnung unseres Büros in Chicago sind wir stolz, die Übernahme von TSM bekannt zu geben. Wir stärken unsere Präsenz in Nordamerika und erweitern unsere Kompetenzen in den Bereichen Präzisionsfertigung und Automobilsysteme, die für die Entwicklung unserer FerrAl United Group eine zentrale Rolle spielen werden. Die starken Beziehungen von TSM zu führenden OEMs und Tier-1-Zulieferern sowie die erfahrenen Mitarbeiter und etablierten Betriebsabläufe machen das Unternehmen zu einer überzeugenden Ergänzung des Portfolios von Mutares."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

