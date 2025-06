Taipei (ots/PRNewswire) -KI-unterstützt, einsatzbereit und für nahtlose Konnektivität in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiertRuggON, ein weltweiter Anbieter von robusten Computerlösungen, kündigt die Einführung des SOL 7 an, eines bahnbrechenden, vollständig robusten 12-Zoll-Tablets und des ersten Tablets mit Intel® Arrow Lake-Prozessoren. Der SOL 7 wurde für High-Performance-Computing in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und bietet KI-Funktionen der nächsten Generation, robuste Haltbarkeit und nahtlose Konnektivität für kritische Bereiche wie öffentliche Sicherheit, Automobilanwendungen, Lagerhaltung, Logistik und Landwirtschaft.Unerreichte KI-Leistung mit Intel® Arrow LakeDas SOL 7 läuft mit dem neuesten Intel® Core Ultra 5/7 Prozessor mit integriertem Intel® AI Boost und ermöglicht leistungsstarke KI auf dem Gerät für Echtzeitanalysen, Bilderkennung und schnelle Entscheidungen. Das SOL 7 ist mit einer Reihe von Datenerfassungswerkzeugen ausgestattet, darunter ein optionaler 2D-Barcode-Scanner mit OCR, ein NFC-Lesegerät mit FIDO2-Sicherheit, ein Smartcard-Lesegerät, ein Fingerabdruckleser und ein UHF-RFID-Lesegerät. Damit können Außendienstmitarbeiter intelligenter, schneller und sicherer arbeiten.Widerstandsfähig und bereit: optimiert für den FeldeinsatzDas 12-Zoll-QHD-Display (2.160 x 1.440) mit einer Helligkeit von 1.000 Nits und Touch-Unterstützung sorgt für gute Lesbarkeit bei Sonnenlicht oder Regen. Der SOL 7 ist nach MIL-STD-810H und IP65 zertifiziert und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen zwischen -20 °C und +63 °C. Mit einem Gewicht von nur 1,5 kg ist er leicht zu transportieren.Langlebige, flexible LeistungDer SOL 7 wurde für ununterbrochene Leistung entwickelt und verfügt über zwei im laufenden Betrieb austauschbare Akkus, die eine Betriebsdauer von bis zu 11 Stunden ermöglichen. Dank Schnellladefunktion und erweiterten Akkuoptionen bleiben Nutzer auch in anspruchsvollen Schichten produktiv.Konnektivität der nächsten GenerationDas SOL 7 ist mit Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G/LTE, einer SIM- und einer eSIM-Unterstützung und Satellitenkommunikationsintegration ausgestattet. Schnelles Roaming und die Flexibilität des Netzbetreibers gewährleisten eine unterbrechungsfreie Kommunikation auch an abgelegenen Standorten. Die Thunderbolt 4-zertifizierte E/A-Schnittstelle gewährleistet eine schnelle Datenübertragung und nahtlose Integration mit Peripheriegeräten und Dockingstationen."Der SOL 7 ist ein intelligenter, KI-gestützter, robuster Hub für kritische Einsätze, mit dem Bediener schneller, intelligenter und sicherer arbeiten können", so Sean Lee, Vizepräsident von RuggON Business.Weitere Informationen: https://www.ruggon.com/en/product/rugged-tablets/SOL7Informationen zu RuggONRuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON nutzt die fortschrittliche Technologie und jahrzehntelange Erfahrung von Ubiqconn, um die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. Das engagierte Ingenieurteam liefert qualitativ hochwertige, zukunftssichere Lösungen, die auf die unterschiedlichsten Branchenanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711542/RuggON_Unveils_12_inch_SOL_7_The_World_s_First_Rugged_Tablet.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=jzJ2fPh3rKkLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ruggon-enthullt-12-zoll-tablet-sol-7-das-erste-robuste-tablet-der-welt-mit-intel-arrow-lake-prozessoren-302484568.htmlPressekontakt:April Wang,april_wang@ubiqconn.comOriginal-Content von: RuggON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176387/6057680