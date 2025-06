Anzeige / Werbung

Die Logistikunternehmen stecken weltweit in der Klemme. Zum einen müssen Sie die von den Regierungen ausgerufenen Klimaziele erreichen, zum anderen treibt der E-Commerce das Wachstum des Zustellungsmarktes weiter an.

In der Klimawende richten sich die Augen der Forscher nicht nur in Richtung alternativer Energien wie Sonne, Wind und Wasser sondern auch zunehmend wieder auf die Atomkraft. Während die EU ihre Kernkraft-Kapazitäten nur spärlich ausbaut, stehen die Zeichen in Nordamerika, China und Indien auf Sturm. Insgesamt sind weltweit 440 Reaktoren am Netz, davon allein 113 in Nordamerika, ca. 80 Anlagen sind in Planung. US-Präsident Donald Trump macht keinen Hehl aus seiner Liebe für die Kernenergie. Er hat für die jetzige Legislaturperiode angekündigt, eine Reihe von Genehmigungen auf den Weg zu bringen, um Amerika's Nuklearbasis deutlich zu stärken. Im Lichte der Energiewende machen sich findige Unternehmen auf den Weg, die Vorteile der Kernkraft mit dem Nutzen von Wasserstoff zu kombinieren. Das kanadische Technologie-Unternehmen First Hydrogen (0,51 EUR | WKN: A3C40W | ISIN: CA32057N1042) möchte kleine, modulare Kernreaktoren sogenannte SMRs auf den Weg bringen. Das Ziel ist unter anderem, die lokale grüne Wasserstoff-Produktion. Ein potenzieller Gamechanger tut sich am Horizont auf!

Enthaltene Werte: CA32057N1042