Alles andere als weitere Kurssteigerungen der Almonty-Aktie in den kommenden Wochen wäre eine Überraschung. Denn die Wolfram-Perle steht vor einem heißen Sommer. Zentraler Kurstreiber wird die Inbetriebnahme der Mega-Mine in Südkorea sein. Aufgrund der zunehmenden Visibilität der Umsatz- und Gewinnsteigerungen haben Analysten ihr Kursziel für die Aktie deutlich angehoben. Denn das Unternehmen mit seiner einzigartigen Marktposition ist mit Blick auf die Bewertung und Vergleichsunternehmen alles andere als teuer. Mit dem bevorstehenden NASDAQ-Listing dürfte die Aktie stärker in den Fokus von US-Investoren rücken. Dass Almonty eine größere Aufmerksamkeit bekommt, zeigt das jüngste Interview des CEO Lewis Black mit dem Fernsehsender CNBC. Dort betonte Black, dass Almonty bereits 85 % seiner Produktion an den Rüstungssektor liefert. Beispielsweise benötigt Rheinmetall Wolfram für die Härtung von Munition.

