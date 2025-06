In Zusammenarbeit mit menschlichen Experten vereinfachen und automatisieren KI-Agenten Abläufe und verbessern das Kundenerlebnis

Prodapt, ein von Gartner anerkannter Anbieter von telekommunikationsspezifischen Dienstleistungen und KI-Integration, hat heute in Zusammenarbeit mit NVIDIA eine neue Agentic-KI-basierte Lösung zur Förderung autonomer Abläufe für Telekommunikationsunternehmen vorgestellt.

Die Lösung nutzt die NVIDIA-AI-Plattform, um für Telekommunikationsunternehmen trainierte KI-Agenten zu entwickeln und einzusetzen, die Vorhersagen treffen, Analysen durchführen, Schlussfolgerungen ziehen und Simulationen erstellen, um Vorfälle zu beheben, die sich auf die Servicequalität und das Kundenerlebnis auswirken.

Telekommunikationsunternehmen möchten bessere Erfahrungen bieten und Kosten senken. KI-Agenten helfen dabei, indem sie den nächsten Transformationssprung von traditionellen BSS/OSS-Systemen beschleunigen. Dies erfordert eine agile KI-Infrastruktur, modernste GenAI-Plattformen und KI-Integrationsfähigkeiten, um Skalierbarkeit zu ermöglichen, während sich die Branche über die Experimentierphase hinaus weiterentwickelt.

Im Rahmen seiner Strategie für praktische KI hat Prodapt eine Reihe von KI-Agenten für die gesamte Wertschöpfungskette der Telekommunikation entwickelt, die auf NVIDIA NIM und NVIDIA NeMo Microservices basieren. Diese Agenten gehen über einfache Aktionen hinaus und lösen mehrstufige Problemstellungen, um die betriebliche Effizienz, das Kundenerlebnis, die Umsatzmonetarisierung und die Modernisierung von Unternehmen zu verbessern und die Bereitstellung kritischer Anwendungen zu beschleunigen.

Autonomer Betrieb (AO)

Der erste autonome Agent konzentriert sich auf den Netzwerkbetrieb: Der Workflow zur Behebung von Problemen im Telekommunikationsnetz ist komplex beeinträchtigt durch einen veralteten Stack und die Unfähigkeit, Probleme vorherzusagen oder verfügbare Ressourcen vor Ort für die Bereitstellung von Last-Mile-Services zu ermitteln. Die Lösung von Prodapt fügt KI-Agenten in diesen Workflow ein und setzt sie für prädiktive Analysen, proaktive Warnmeldungen, die Suche nach dem richtigen Netzwerktechniker und die Vergabe von Aufträgen, die Erstellung von Problemzusammenfassungen, die Erstellung von Lösungsplänen und den Abschluss des Lösungsprozesses ein. Simulationen deuten darauf hin, dass Telekommunikationsunternehmen mit dieser Lösung eine Verbesserung der Lösungszykluszeit um 30 und eine bessere Ressourcennutzung erzielen können.

"Die mit NVIDIA AI Enterprise entwickelte AO-Lösung von Prodapt ist aus zwei Gründen überzeugend: Sie kombiniert KI-Agenten und menschliches Fachwissen auf genialste Weise und macht Telekommunikationsnetze zukunftssicher, indem sie reaktive Abläufe durch die Einbindung von Agentic AI in den gesamten Lebenszyklus proaktiv ersetzt", so Chris Penrose, Global Head of Business Development, Telecoms, bei NVIDIA.

"Die Integration von KI entwickelt sich zur obersten Priorität für die Vision des autonomen Betriebs. Angesichts einer Vielzahl von einsatzbereiten KI-Agenten und Infrastrukturanbietern, die einen umkämpften Markt bevölkern, benötigen Telekommunikationsunternehmen eine helfende Hand, um die richtigen Lösungen bereitzustellen und zu betreiben, die von handverlesenen globalen KI-Talenten bedient werden. Prodapt liefert mit seiner praktischen KI-Vision in Zusammenarbeit mit NVIDIA alles, was notwendig ist, um PoCs in wirkungsvolle Lösungen umzusetzen", so Rajiv Papneja, CTO bei Prodapt.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte spezialisierte Anbieter in der Connectedness-Branche. Als strategischer Technologiepartner mit Schwerpunkt auf KI bietet Prodapt Beratung, Business Reengineering und Managed Services für die größten Telekommunikations- und Technologieunternehmen, die Netzwerke und digitale Erlebnisse der Zukunft aufbauen. Prodapt ist ein von ServiceNow finanziertes Unternehmen und wurde von Gartner als großer, telekommunikationsorientierter, regionaler IT-Dienstleister ausgezeichnet.

Prodapt verbindet weltweit 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte. Zu den Kunden von Prodapt zählen Google, Amazon, PayPal, SoftBank, ServiceNow, Ciena, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung und viele mehr.

Prodapt ist ein "Great-Place-To-Work-Certified"-Unternehmen und beschäftigt über 6.000 Technologie- und Fachbereichsexperten in Amerika, Europa, Indien, Afrika und Japan. Prodapt ist Teil des 130 Jahre alten Mischkonzerns The Jhaver Group, der weltweit über 32.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prodapt.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

