Die Kosten für den Anbau eines Hektars Piel-de-Sapo-Melonen in Gewächshäusern in den Provinzen Almería und Granada sind in den letzten fünf Saisons um 4.614 EUR gestiegen, von 18.235 EUR pro Hektar (ha) in der Saison 2019/20 auf 22.849 EUR pro ha in der Saison 2023/24, ein Anstieg von 25,30 %, wie Hortoinfo gestützt auf Daten der andalusischen Regionalregierung...

