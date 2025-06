Volkswagen hat am Dienstag in Hamburg die Serienversion seines ersten vollautonomen Serienfahrzeugs vorgestellt: den ID. Buzz AD. Das vollelektrische Modell soll ab 2026 zunächst in Hamburg und Los Angeles zum Einsatz kommen. Weitere Städte sind geplant. Konzernchef Oliver Blume sieht darin einen strategischen Schritt in einen milliardenschweren Wachstumsmarkt.Das Fahrzeug wird in Hannover bei VW Nutzfahrzeuge produziert - und zwar in großen Stückzahlen, nicht als Kleinserie. Mehr als 10.000 Exemplare ...

