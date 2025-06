hier

Die Aktie der Krypto-Handelsplattform profitierte am Montag mit einem Tagesplus von 7,8 % von positive Äußerungen aufseiten der Analysten. Auslöser sind Pläne von COINBASE, sich beim Krypto-Thema unverzichtbar zu machen. Angekündigt wurde u. a. ein neues Zahlungsprotokoll, dessen Integration bereits Zustimmung von SHOPIFY erhalten habe. Weiterhin will man Unternehmen mit einer neuen Plattform die Verwaltung von Krypto-Assets erleichtern sowie die Coinbase One Card einführen. Analysten von Cantor Fitzgerald erneuerten trotz ihrer gesenkten Umsatzerwartung die Einstufugn "Overweight" für die COINBASE-Aktie und erhöhten das Kursziel von 253 auf 292 $.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent