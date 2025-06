EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares und Continental unterzeichnen Vereinbarung über den Erwerb des Continental-Trommelbremsenwerks in Italien Transaktion betrifft Standort in Cairo Montenotte (Italien) und umfasst Produktion, Forschung und Entwicklung (F&E) sowie alle Mitarbeitenden und Geschäftsaktivitäten am Standort

Mutares verstärkt mit Transaktion Segment Automotive & Mobility

Continental-Unternehmensbereich Automotive setzt Konsolidierung europäischer Fertigungsstandorte fort und erhöht Fokus auf das Kerngeschäft, um F&E-Aktivitäten sowie Investitionen besser auf Produktstrategie und Zukunftstechnologien auszurichten

Closing wird im vierten Quartal 2025 nach der geplanten Börsennotierung des Continental-Unternehmensbereichs Automotive als unabhängiges Unternehmen Aumovio erwartet München und Frankfurt, 18. Juni 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 "Mutares") und der Continental-Unternehmensbereich Automotive haben heute eine Vereinbarung über den Verkauf des Continental-Standorts in Cairo Montenotte, Italien, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Mutares alle Mitarbeitenden sowie Geschäftsaktivitäten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen und Genehmigungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen. Die Transaktion stärkt das Segment Automotive & Mobility von Mutares als neues Plattform-Investment. Der Continental-Standort in Cairo Montenotte (Savona), Italien, ist ein Produktions- sowie F&E-Standort für hydraulische Trommelbremsen. Dort werden Produkte wie die Parkbremse für Simplex-Bremsen (EPB-Si) und die Trommelbremse (Si) hergestellt. Das Unternehmen wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. erwirtschaften und hat rund 400 Beschäftigte. Johannes Laumann, CIO von Mutares, sagte: "Mit der Akquisition des Continental-Standorts Cairo Montenotte stärken wir unser Segment Automotive & Mobility. Das langjährige Know-how, das starke Produktportfolio und die hochqualifizierten Mitarbeitenden bilden eine hervorragende Grundlage für die operative Entwicklung und zukünftiges Wachstum." Philipp von Hirschheydt, Vorstandsmitglied von Continental und CEO des zukünftigen Unternehmens Aumovio, kommentierte: "Wir sind überzeugt, dass Mutares mit seiner umfangreichen Erfahrung im Automobilgeschäft der richtige Eigentümer ist, um den Standort in die Zukunft zu führen. Unser gemeinsames Ziel ist es, Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Partner sicherzustellen und dem Standort Cairo Montenotte eine langfristige Perspektive zu geben." Er fügte hinzu: "Mit der Vereinbarung setzen wir die Konsolidierung unserer europäischen Fertigungsstandorte fort. Sie ist damit auch ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie in Europa, unsere F&E-Aktivitäten sowie Investitionen besser auf unsere Produktstrategie und Zukunftstechnologien wie elektrische Bremsen oder integrierte Reibbremslösungen auszurichten. Die Transaktion folgt unserer Linie, unser Kerngeschäft zu stärken und unser operatives Geschäft effizienter zu gestalten." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



