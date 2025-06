NZD/USD gewinnt am Mittwoch an positiver Dynamik bei moderater USD-Schwäche.Geringere Wetten auf eine Zinssenkung der RBNZ stützen den NZD und geben den Kassakursen weiteren Auftrieb.Geopolitische Risiken und Handelsunsicherheiten könnten vor der Fed-Entscheidung begrenzen.Das NZD/USD-Paar zieht während der asiatischen Sitzung am Mittwoch einige Dip-Käufe ...

