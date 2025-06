The following instruments on XETRA do have their first trading 18.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.06.2025Aktien1 CA42964K1012 High Arctic Overseas Holdings Corp.2 BMG6964L2062 Paysafe Ltd.3 US73281Q1094 Pop Mart International Group Ltd. ADR4 US35804X2009 Amaze Holdings Inc.5 CA36467U1030 Gamma Resources Ltd.Anleihen/ETF1 US032654BE47 Analog Devices Inc.2 US032654BD63 Analog Devices Inc.3 US29250NCH61 Enbridge Inc.4 US29250NCK90 Enbridge Inc.5 CH1454185880 Bâloise Holding AG6 DE000DW6AJK5 DZ BANK AG7 DE000DW6AJH1 DZ BANK AG8 DE000DW6AJJ7 DZ BANK AG9 AT0000A3M5P4 Erste Group Bank AG10 XS3090105829 AS LHV Group11 FR0014010MT8 BPCE SFH12 PTCMGAOM0046 Caixa Económica Montepio Geral13 US18915MAE75 Cloudflare Inc.14 XS3096213361 Danske Mortgage Bank PLC15 US29250NCJ28 Enbridge Inc.16 US26875PBA84 EOG Resources Inc.17 US26875PAZ45 EOG Resources Inc.18 US26875PAY79 EOG Resources Inc.19 US26875PAX96 EOG Resources Inc.20 USG4124CAA74 Grab Holdings Ltd.21 FR0014010J17 Malakoff Humanis Prévoyance22 US89677QAB32 Trip.com Group Ltd.23 DE000HEL0JV9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0H27 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HEL0H35 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HEL0HT7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 IE00060Z4AE1 BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF28 IE000ASNLWH9 BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF29 IE000GZD8ME7 Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF30 IE0006BDZN36 UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF