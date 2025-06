USD/CHF driftet am Mittwoch in der frühen europäischen Sitzung auf etwa 0,8160.Steigende geopolitische Risiken stützen den Schweizer Franken und geben dem Paar Rückenwind. Die Zinsentscheidung der Fed wird später am Mittwoch genau beobachtet. Das Paar USD/CHF schwächt sich auf nahe 0,8160 und beendet die dreitägige Gewinnserie während der frühen europäischen ...

