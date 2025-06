Der WTI-Preis könnte aufgrund erhöhter Bedenken über Lieferunterbrechungen im Persischen Golf wieder an Boden gewinnen.Präsident Trump postete in sozialen Medien und forderte Irans "bedingungslose Kapitulation."Die US-Notenbank wird allgemein erwartet, die Zinssätze am Mittwoch unverändert bei 4,5 % zu belassen.Der Preis für West Texas Intermediate ...

