ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im April hatte Analystin Wanda Serwinowska aus Bewertungsgründen ihre Kaufempfehlung gestrichen. Bei intensiven Gesprächen mit Anlegern habe sie oft gehört, dass Eon-Aktien nicht teuer seien, schrieb die Expertin in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dabei werde aber das Geschäftsmix der Essener vernachlässigt. Eon sei kein vollkommen regulierter Versorger, das Netzwerkgeschäft erwirtschafte lediglich drei Viertel des operativen Ergebnisses. Unter den regulierten Versorgern präferiert Serwinowska Elia und Redeia./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE000ENAG999

