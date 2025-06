© Foto: Friso Gentsch - dpa

VW-Chef Blume verhandelt persönlich in Washington über Zollerleichterungen - und stellt im Gegenzug Milliarden-Investitionen in den USA in Aussicht. Noch im Juni könnte eine Einigung folgen.Mit dem ID.Buzz AD hat Volkswagen am Dienstagabend in Hamburg sein erstes serienreifes Robotaxi vorgestellt - und steigt damit in ein völlig neues Geschäftsfeld ein. Der autonome Elektrobus soll ab Ende 2026 in Europa und den USA zum Einsatz kommen und richtet sich gezielt an Flottenbetreiber. "Damit positioniert sich der Volkswagen-Konzern in der Spitzengruppe eines milliardenschweren globalen Wachstumsmarkts", zitiert das Handelsblatt Konzernchef Oliver Blume. Im Gegensatz zu Tesla oder Waymo setzt VW …